CBS: США начали переброску дополнительного воинского контингента в Европу

ТАСС, 4 февраля. Военные самолеты США начали в четверг переброску дополнительных американских войск в Европу на фоне эскалации напряжения вокруг Украины. Об этом сообщает телеканал CBS.

По его информации, около 2 тыс. военнослужащих вылетели с базы Форт-Брэгг, которая расположена в американском штате Северная Каролина. Из этого числа 1,7 тыс. военных направляются в Польшу, примерно 300 - в ФРГ.

В среду Пентагон сообщил о намерении перебросить около 1 тыс. американских военных из Германии в Румынию, а также еще суммарно 2 тыс. - из США в ФРГ и Польшу.

В последнее время в странах Запада, а также в Киеве звучат заявления о возможном вторжении России на украинскую территорию. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Песков подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозу. При этом он не исключил возможность провокаций, чтобы оправдать такие заявления, и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.