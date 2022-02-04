Спецслужбы Ирака помогли США в уничтожении главаря ИГ

КАИР, 3 февраля. /ТАСС/. Иракские спецслужбы оказали помощь международной коалиции во главе с США в уничтожении главаря террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) Абу Ибрагима аль-Хашими аль-Курейши, также известного как Абу Абдалла Кардаш, скрывавшегося на северо-западе Сирии. Об этом сообщил в четверг на своей странице в Twitter пресс-секретарь главнокомандующего Вооруженными силами (ВС) Ирака Яхья Расул.

"Операция по уничтожению террориста Амира Мухаммеда Саида, известного под именем Абу Абдалла Кардаш, была проведена после того, как Иракская национальная разведывательная служба предоставила международной коалиции точную информацию о местонахождении боевика, что способствовало его ликвидации", - указал представитель иракских ВС.

В четверг пресс-служба Белого дома распространила письменное заявление президента США Джо Байдена, где говорится о том, что американские ВС провели успешную контртеррористическую операцию на северо-западе Сирии, в результате которой был уничтожен главарь ИГ аль-Курейши. По данным спецслужб США, боевик возглавил группировку после ликвидации на сирийской территории в октябре 2019 года лидера ИГ Абу Бакра аль-Багдади. Аль-Курейши скрывался под разными именами и был известен, в частности, как Хаджи Абдалла, Абу Абдалла Кардаш и Амир Мухаммед Саид.

Согласно источникам агентства AP, при проведении в ночь на четверг операции на сирийской территории, недалеко от границы с Турцией, были убиты не менее 13 человек. Среди них шесть детей и четыре женщины.

В свою очередь администрация США на брифинге в четверг признала, что в ходе ликвидации аль-Курейши погибли дети. Вашингтон считает, что ответственность за это несут боевики. По словам представителя американской администрации, во время операции прогремел мощный взрыв, при котором погиб главарь ИГ и еще несколько человек, включая его жену и детей. Власти США пока не знают, о каком именно числе погибших идет речь.