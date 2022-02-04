Президент Польши прибыл в Грузию с незапланированным визитом для обсуждения Украины

ТБИЛИСИ, 3 февраля. /ТАСС/. Президент Польши Анджей Дуда прибыл в Тбилиси с незапланированным визитом, чтобы провести переговоры со своей грузинской коллегой Саломе Зурабишвили по поводу Украины. Кадры встречи Дуды и Зурабишвили в Тбилисском международном аэропорту в прямом эфире транслировались на странице грузинского лидера в Facebook.

"В этой очень напряженной обстановке я хочу от имени Грузии выразить нашу полную солидарность с нашей дружественной Украиной и не только с ней, так как та опасность, которая существует, угрожает всей Европе. А если мы говорим о безопасности Европы, значит говорим и о своей безопасности", - сказала Зурабишвили на пресс-конференции по итогам переговоров с Дудой.

Дуда отметил, что в ходе встречи у него была возможность поделиться с Зурабишвили видением украинского кризиса со стороны Польши и европейских стран. "Ситуация вокруг Украины отражается на ситуации во всем мире. <...> Мы с обеспокоенностью смотрим на происходящее там", - сказал польский лидер, который поблагодарил свою коллегу из Грузии за прием и переговоры.

Парламент Грузии во вторник принял резолюцию в поддержку Украины, ее суверенитета, территориальной целостности и евроатлантического курса. Документ также содержит призыв к правительству Грузии, чтобы оно с использованием дипломатических инструментов и при тесной координации со стратегическими партнерами продолжало вносить свой вклад в дело недопущения эскалации на Украине. За проект проголосовали 74 депутата из 150.

В последние месяцы на Западе, а также в Киеве звучат заявления о возможном вторжении России на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал их пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. При этом он не исключил, что это делается для оправдания попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины, и предупредил, что такие действия Киева будут иметь самые серьезные последствия.