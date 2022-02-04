МИД КНДР осудил размещение США новых вертолетов в Южной Корее

ТАСС, 4 февраля. МИД КНДР осудил решение США передать американскому военному контингенту в Республике Корея 24 вертолета Apache новейшей модификации, назвав этот шаг "типичным проявлением враждебной политики". Соответствующее сообщение в четверг опубликовано на сайте внешнеполитического ведомства народной республики.

"США называют наши меры по укреплению обороны провокацией, в то же время Вашингтон устраивает агрессивные военные учения, направленные против КНДР, и беспрерывно размещает новую военную технику. Это типичный пример двойных стандартов и враждебной нам политики", - подчеркнули в министерстве.

В январе радиостанция "Голос Америки" (признана в РФ СМИ-иноагентом) сообщила, что США планируют завершить размещение вертолетов AH-64E Apache версии 6 (V6) в Республике Корея в феврале.

Пхеньян также указал на другие планы США, включая намерение разместить в Южной Корее разведывательные беспилотники Global Hawk к 2023 году. "Подобное поведение демонстрирует, что выученные США фразы о "дипломатии" и "диалоге без предварительных условий" - всего лишь пустые слова, призванные скрыть агрессивную сущность [политики США]", - говорится в сообщении МИД.