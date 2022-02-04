Макрон в беседах с Путиным и Зеленским затронул тему статуса Донбасса

ПАРИЖ, 3 февраля. /ТАСС/. Президент Франции Эмманюэль Макрон в ходе состоявшихся в четверг отдельных телефонных переговоров с президентом России Владимиром Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским затронул тему статуса Донбасса. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на заявление Елисейского дворца.

По его данным, французский лидер в ходе этих телефонных переговоров также заявил о важности достижения стратегического баланса в Европе, который позволит снизить напряженность на местах и гарантировать безопасность на континенте.

Ранее в четверг пресс-служба Кремля сообщила о разговоре Эмманюэля Макрона и президента РФ Владимира Путина. Они обсудили вопросы, связанные с ситуацией вокруг Украины и с переговорами Москвы с США и НАТО о гарантиях безопасности. В администрации российского лидера заявили, что Путин указал Макрону на провокационные заявления и действия украинских властей, противоречащих минским соглашениям. Разговор состоялся по инициативе французской стороны, при этом лидеры двух стран условились также о дальнейших контактах.

Путин до этого разговаривал с Макроном по телефону 28 и 31 января. Как информировал Кремль, президенты в том числе договаривались об оперативной проработке возможности проведения личной встречи. Лидер Франции также ранее сообщил, что не исключает возможности своей поездки в Москву. При этом пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в беседе с журналистами в четверг не стал пока называть точную дату возможной очной встречи.

Позднее в четверг президент Украины Владимир Зеленский сообщил в своем Twitter, что в ходе телефонного разговора с Макроном обсудил "активизацию мирного процесса в рамках "нормандского формата". Лидеры согласовали дальнейшие совместные шаги по поддержанию устойчивости Украины и усилению финансового и экономического взаимодействия. Это был их второй телефонный разговор за неделю.