Глава МИД Украины заявил, что Киев отметает возможность прямого диалога с Донбассом

КИЕВ, 4 февраля. /ТАСС/. Украинские власти на встречах всех уровней отвергают возможность ведения прямого диалога с республиками Донбасса, несмотря на то, что это предусмотрено минскими соглашениями. Об этом в четверг заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

"Мы поясняем каждому гостю, каким является видение Украины имплементации минских соглашений, потому что есть российское видение, и я вас уверяю, что минские соглашения не могут быть выполнены на российских условиях, в основе которых прямой диалог между Украиной и ОРДЛО (отдельными районами Донецкой и Луганской областей, не подконтрольными Киеву), который нам навязывают, и который, я могу вам подтвердить, на всех встречах, на всех уровнях очень четко отметается. В том числе это сделал [глава офиса президента Украины] Андрей Ермак на последней встрече в Париже (встреча советников лидеров нормандской "четверки" (Германия, Россия, Украина, Франция)", - сказал он в четверг в эфире телеканала "1+1".

Кроме того, Кулеба заявил, что в ходе встреч и переговоров с западными партнерами никто не давит на Киев и не указывает, как выполнять минские соглашения.

В эфире программы министр также указал, что Киев отправится на очередные переговоры советников с неизменной позицией, которая предусматривает отказ от прямого диалога с Донбассом. Встреча политсоветников лидеров "нормандского формата" ожидается на следующей неделе.

Минские соглашения

В основе мирного урегулирования конфликта в Донбассе лежат минские соглашения, которые предполагают не только прекращение огня, отвод вооружений, амнистию, возобновление экономических связей, но и проведение на основе диалога с представителями Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) глубокой конституционной реформы на Украине, результатом которой должна стать децентрализация власти с учетом особого статуса отдельных районов Донецкой и Луганской областей.

Однако переговорный процесс фактически зашел в тупик из-за отказа Киева выполнять "политические пункты" минских соглашений. В частности, Киев отказывается от прямого диалога с ДНР и ЛНР, выступает против закрепления в конституции особого статуса региона, а также требует передать под контроль Киева участок границы с Россией в Донбассе до выполнения политической части соглашений. Следуя же девятому пункту комплекса мер по воплощению в жизнь минских соглашений, восстановление полного контроля над государственной границей должно начаться в первый день после местных выборов и завершиться только после всеобъемлющего политического урегулирования.