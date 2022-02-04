Госдеп призвал ответственно применять вооружения в связи с договором Киева и Анкары о БЛА

ВАШИНГТОН, 4 февраля. /ТАСС/. Руководитель пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс, комментируя в четверг на регулярном брифинге для журналистов договоренности Киева и Анкары о расширении производства турецких беспилотных летательных аппаратов (БЛА) на Украине, призвал к ответственному применению вооружений.

"Сотрудничество в сфере обороны между таким союзником по НАТО, как Турция, и Украиной, мы думаем, усиливает региональную стабильность и возможности Украины защищать себя", - сказал он, отметив также, что США "в целом поощряют предоставление союзниками и партнерами помощи Украине в сфере безопасности". "В то же время мы решительно выступаем за надлежащее использование военной техники в соответствии с законами вооруженных конфликтов и так, чтобы избежать вреда для гражданских лиц", - добавил Прайс.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский после переговоров с турецким коллегой Тайипом Эрдоганом сообщил, что на Украине будет расширено производство беспилотных летательных аппаратов. До этого на Украине сообщали о планах строительства завода по производству турецких БЛА "Байрактар". Зеленский отметил, что производство беспилотников на Украине будет способствовать развитию новых технологий, увеличению количества новых рабочих мест, а в целом усилит обороноспособность страны.

В четверг министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что запланированный к строительству завод по производству беспилотных летательных аппаратов "Байрактар" будет выпускать дроны с двигателями производства украинского предприятия "Мотор сич". По его словам, эти БЛА будут использоваться вооруженными силами как Украины, так и Турции. Кроме того, на Украине планируется создать учебный центр по подготовке к управлению этими дронами.