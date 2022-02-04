Ким Чен Ын назвал Олимпиаду "великой победой социалистического Китая"

МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Лидер КНДР Ким Чен Ын направил председателю КНР Си Цзиньпину поздравление с началом Олимпийских игр, в котором назвал Олимпиаду в Пекине "великой победой социалистического Китая". Об этом в пятницу сообщило агентство Yonhap со ссылкой на Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

"Успешное открытие зимних Олимпийских игр в Пекине вопреки всемирному кризису здравоохранения и беспрецедентно тяжелым обстоятельствам является еще одной великой победой, одержанной социалистическим Китаем", - приводит Yonhap слова лидера КНДР.

Ким Чен Ын также заверил своего китайского коллегу, что будет неуклонно содействовать развитию отношений между двумя странами.

Ранее КНДР уведомила Китай, что не сможет принять участие в зимних Олимпийских играх в Пекине, сославшись на "действия враждебных сил" и пандемию.

XXIV зимние Олимпийские игры пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля 2022 года, а Паралимпийские игры - с 4 по 13 марта. Столица КНР была выбрана местом проведения Олимпиады и Паралимпиады на сессии Международного олимпийского комитета в Куала-Лумпуре 31 июля 2015 года. Пекин станет первым городом в мире, который принял как летние (2008), так и зимние Олимпийские игры.