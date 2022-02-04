Госдеп: США не будут бездействовать в случае поставок РФ оружия странам Латинской Америки

ТАСС, 4 февраля. Помощник госсекретаря США по делам Западного полушария Брайен Николс в четверг заявил, что Вашингтон и их партнеры примут меры, если РФ будет поставлять оружие странам Латинской Америки. Соответствующее заявление он сделал на слушании комитета Палаты представителей Конгресса США по иностранным делам.

"Позвольте мне прояснить, что попытки дестабилизировать наше полушарие или привнести конфликт с Украины в Западное полушарие неприемлемы, и мы будем работать с нашими партнерами по всему полушарию, чтобы предотвратить это", - сказал Николс, отвечая на вопрос о гипотетической поставке оружия РФ странам Латинской Америки в ответ на украинский кризис.

Ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков в интервью RTVI заявил, что Россия может провести мероприятия по линии Военно-морского флота, если Соединенные Штаты будут провоцировать и продолжать оказывать военное давление на РФ. Отвечая на вопрос, рассматривается ли вообще вероятность развертывания российской военной инфраструктуры, например, в Венесуэле или на Кубе, Рябков сказал: "Я не хочу ничего подтверждать, ничего исключать здесь тоже не буду".

Ранее американский президент Джо Байден сообщил, что девятый по счету Саммит Америк, который в июне примут США, пройдет в Лос-Анджелесе (штат Калифорния). Саммиты Америк - встречи глав государств и правительств стран Западного полушария, которые проходят раз в несколько лет под эгидой Организации американских государств, объединяющей 35 стран. Первый Саммит Америк прошел 9-11 декабря 1994 года в Майами по инициативе Билла Клинтона, который тогда был президентом США. С тех пор конференция ни разу не проводилась в США.