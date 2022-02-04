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США ввели санкции против граждан Белоруссии за деятельность "против диссидентов"

Вашингтон осуждает любую подобную деятельность, в том числе попытки насильно вернуть в страну белорусскую спортсменку Кристину Тимановскую, отметил госсекретарь Энтони Блинкен
Здание Государственного департамента США Валерий Шарифулин/ТАСС
Описание
Здание Государственного департамента США
© Валерий Шарифулин/ТАСС

ВАШИНГТОН, 4 февраля. /ТАСС/. Соединенные Штаты ввели санкции против нескольких граждан Белоруссии за их деятельность за рубежом, "направленную против диссидентов". Об этом говорится в распространенном в четверг заявлении госсекретаря США Энтони Блинкена.

"Госдепартамент вводит визовые ограничения против граждан Белоруссии", - сообщил он. "Сегодняшние меры направлены против ряда граждан Белоруссии за их причастность к серьезной деятельности, направленной против диссидентов, которая осуществлялась вне национальной юрисдикции", - заявил Блинкен.

"Соединенные Штаты осуждают любую подобную деятельность, в том числе попытки насильно вернуть в страну белорусскую олимпийскую спортсменку Кристину Тимановскую во время летних Олимпийских игр в Токио в прошлом году", - добавил госсекретарь. Имена или какая-либо еще информация о лицах, против которых были введены американские санкции, в документе, распространенном Госдепом, отсутствуют.

Теги
БелоруссияСШАБлинкен, Энтони
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