США и Словакия подписали соглашение о военном сотрудничестве

ВАШИНГТОН, 4 февраля. /ТАСС/. Соединенные Штаты и Словакия подписали в четверг в Вашингтоне соглашение о военном сотрудничестве, которое дает США возможность использовать две авиабазы, а также другие военные объекты в Словакии.

Соглашение было подписано с американской стороны госсекретарем Энтони Блинкеном, со словацкой же подписи под ним поставили министр обороны Ярослав Надь и глава МИД Иван Корчок.

"Мы подписали подобные соглашения со многими нашими союзниками по НАТО, потому что мы считаем, что более тесное сотрудничество в сфере обороны отвечает нашим интересам, интересам наших союзников, а также интересам обеспечения безопасности и стабильности во всей Европе", - заявил во время церемонии глава американской дипломатии.

Блинкен при этом заверил, что соглашение не означает создание "подлинного" и постоянного присутствия США в этой стране. "Оно было написано Словакией и Соединенными Штатами вместе в качестве полноценных, равных и суверенных партнеров. <...> Ничто в сегодняшнем соглашении не предполагает создание постоянных баз США или подлинного присутствия в Словакии. Соглашение в полной мере отвечает принципам суверенитета Словакии и ее законам", - утверждал он.

Американские ВС, согласно положениям соглашения, смогут использовать авиабазы Малацки-Кухиня (запад) и Слиач (центральная часть), а также другие военные объекты в Словакии. Армия республики получит в обмен финансирование из США. Речь пока идет о $100 млн.

План жестко критикуют многие политики и общественность Словакии. Лидер социал-демократов, бывший премьер-министр государства Роберт Фицо убежден, что единственной целью соглашения является приближение ВС США к границе России. Между тем Корчок заверял 12 января, что американцы без согласия Братиславы не смогут создавать свои военные объекты и перебрасывать военнослужащих в республику.