Пентагон заявил об отсутствии данных о подготовке ИГ атак в ответ на ликвидацию главаря

НЬЮ-ЙОРК, 4 февраля. /ТАСС/. США на данный момент не располагают данными о подготовке террористической группировкой "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) каких-либо атак в качестве ответной меры на ликвидацию своего главаря Абу Ибрагима аль-Хашими аль-Курейши. Об этом заявил в четверг пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби, выступая в эфире телеканала CNN.

"Мы всегда пристально следим за угрозами со стороны ИГ. Сейчас у нас нет свидетельств [подготовки] ответного удара в обозримом будущем, но мы крайне пристально следим за этим", - указал Кирби. При этом он заверил, что США "предпринимают все усилия, чтобы обезопасить себя, а также своих союзников и партнеров".

В четверг пресс-служба Белого дома распространила письменное заявление президента США Джо Байдена, где говорится о том, что американские ВС провели успешную контртеррористическую операцию на северо-западе Сирии, в результате которой был уничтожен главарь ИГ аль-Курейши. По данным спецслужб США, боевик возглавил группировку после ликвидации на сирийской территории в октябре 2019 года лидера ИГ Абу Бакра аль-Багдади. Аль-Курейши скрывался под разными именами и был известен, в частности, как Хаджи Абдалла, Абу Абдалла Кардаш и Амир Мухаммед Саид.

Согласно источникам агентства AP, при проведении в ночь на четверг операции на сирийской территории, недалеко от границы с Турцией, были убиты не менее 13 человек. Среди них шесть детей и четыре женщины.

В свою очередь администрация США на брифинге в четверг признала, что в ходе ликвидации аль-Курейши погибли дети. Вашингтон считает, что ответственность за это несут боевики. По словам представителя американской администрации, во время операции прогремел мощный взрыв, при котором погиб главарь ИГ и еще несколько человек, включая его жену и детей. Власти США пока не знают, о каком именно числе погибших идет речь.