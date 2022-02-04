Нуланд: США настроены на серьезные переговоры с РФ о вооружениях и сокращении рисков

ВАШИНГТОН, 4 февраля. /ТАСС/. Соединенные Штаты настроены на проведение с Россией серьезных переговоров о сокращении стратегических рисков и контроле над вооружениями. Вашингтон считает ключевым такой диалог с Москвой, если стороны стремятся вернуться к стабильности и предсказуемости в отношениях. С такими заявлениями выступила в четверг в интервью ТАСС заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд.

"Мы чувствовали, когда наши президенты [Владимир Путин и Джо Байден] встретились в Женеве [в июне 2021 года], и мне выпала привилегия присутствовать там, что мы в действительности задали достаточно "сильную" повестку дня, чтобы двигаться вперед стабильным и предсказуемым образом, и оба президента тогда сказали, что хотят этого", - подчеркнула дипломат.

"У нас, - продолжала Нуланд, - было хорошее сотрудничество применительно к [ядерной] сделке с Ираном, у нас было достаточно хорошее сотрудничество по Северной Корее и другим вопросам, мы предложили работать вместе по борьбе с компьютерными вирусами - вымогателями, и мы проделали в этой сфере некоторую работу". "Также мы предложили урегулировать через переговоры по безопасности и стабильности (видимо, имеется в виду двусторонний диалог по стратегической стабильности - прим. ТАСС) многие эти вопросы в области контроля над вооружениями, вновь всплывшие в контексте Украины. Так что эти переговоры начались", - сказала заместитель главы внешнеполитического ведомства США.

"Если мы хотим вернуться к стабильным и предсказуемым отношениям, то первый шаг - это представить президенту Путину и Кремлю все данные области нашего (американского - прим. ТАСС) ответа [на предложения России по безопасности], по которым мы (США - прим. ТАСС) готовы вести переговоры", - убеждена Нуланд. "И мы готовы, - заверила дипломат, - вести серьезные переговоры по сокращению рисков и контролю над вооружениями, в том числе по обеспокоенностям, которые связаны с позициями США по Украине и позициями России по Украине".

Замгоссекретаря повторила, что США "готовы вести эти переговоры". "Давайте проведем их. Давайте докажем миру, что, когда Соединенные Штаты и Россия садятся вместе [за стол переговоров], вопросы можно решить путем дипломатии. Но, пожалуйста, ни при каких обстоятельствах, ради блага нашего народа, ради блага российского народа, украинского народа, европейской безопасности, глобальной безопасности, давайте не будем начинать войну, давайте избежим возвращения останков погибших домой в мешках для трупов. Это будет очень жестоко и кроваво. И нам этого сейчас не нужно", - заявила Нуланд.

Вопрос перестройки

Она, по сути, не согласилась с предположением о том, что, возможно, имеется необходимость во всеобъемлющем пересмотре архитектуры международной безопасности, хотя и признала наличие сбоев в ее функционировании.

"Я бы сказала на это, что система безопасности, которую мы выстроили, и, откровенно говоря, мы ее выстроили вместе, [принимая во внимание] Заключительный акт Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе, подписанный в 1975 году в Хельсинки, Астану в 2010 году (принятую там тогда декларацию Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе - прим. ТАСС), служила нам очень хорошо в плане сохранения мира и безопасности", - отметила дипломат.

"Да, она (имеющаяся архитектура международной безопасности - прим. ТАСС) начинает протираться в определенных местах. Россия вновь строит ядерные вооружения средней дальности. У России есть обеспокоенности по поводу некоторых видов нашей (американской стороны - прим. ТАСС) деятельности. У нас (Соединенных Штатов - прим. ТАСС) множество обеспокоенностей по поводу некоторых видов деятельности России", - заявила Нуланд.

"Однако, - добавила замгоссекретаря, - поэтому мы считаем и отразили в своем дипломатическом предложении, переданном президенту Путину, что пришло время вернуться за стол [переговоров] и работать над контролем над вооружениями, над сокращением военных рисков, совершенствовать и дошлифовывать имеющуюся систему [международной безопасности] под реалии XXI века, а не выбрасывать ее в окошко и, безусловно, не иметь большую войну в Европе".