США готовы поддержать серьезное возвращение к переговорам о мире в Донбассе

ВАШИНГТОН, 4 февраля. /ТАСС/. Соединенные Штаты готовы поддержать "серьезное возвращение к переговорам" о мирном урегулировании конфликта в Донбассе. С таким заверением выступила в четверг в интервью ТАСС заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд.

"Мы готовы поддержать серьезное возвращение к переговорам. Но в последние несколько лет это были переговоры в стиле театра кабуки. Так что, если мы [сейчас] можем быть полезными, то мы готовы быть полезными", - заявила заместитель главы американского внешнеполитического ведомства.

Она уклонилась от прямого ответа на вопрос о том, что конкретно планируют предпринять Соединенные Штаты, чтобы поддержать реализацию минских соглашений ввиду исключения министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой возможности предоставления особого статуса Донбассу. Эти высказывания Кулебы прозвучали в опубликованном в среду интервью польской газете "Речь Посполита".

"Я не видела того заявления, на которое вы ссылаетесь", - сказала Нуланд. При этом американский дипломат подчеркнула, что президент Украины Владимир Зеленский заявляет Вашингтону о готовности к выполнению минских договоренностей. "Во всех наших переговорах с украинским правительством, включая переговоры президента [США Джо Байдена] с президентом Зеленским, он (Зеленский - прим. ТАСС) заявляет, что готов выполнять обязательства Украины в рамках минских соглашений, однако Москва тоже должна обеспечить, чтобы ее обязательства и обязательства ЛНР и ДНР выполнялись", - отметила замгоссекретаря.

"Как вы помните, я занималась этими вопросами, когда работала в [американском] правительстве в предыдущий раз (на посту помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии в 2013-17 годах - прим. ТАСС). Мы считаем, что при наличии доброй воли всех сторон минские соглашения все еще можно реализовать. Тем не менее это потребует и того, чтобы Россия была готова прекратить оказывать военную поддержку (ЛНР и ДНР - прим. ТАСС) и вывести силы с Украины", - сказала Нуланд.

Дипломат согласилась с репликой о том, что реализация минских договоренностей потребует также шагов Киева. "Абсолютно!" - заявила Нуланд.

В связи с этим корр. ТАСС обратил ее внимание на то, что секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов в недавнем интервью информационному агентству Associated Press утверждал, будто имплементация минских соглашений привела бы к разрушению его страны. "Опять-таки: нам они такого не говорят. В публичном и частном порядке они заявили нам, что готовы выполнить свои обязательства, если российская сторона, а также ЛНР и ДНР выполнят свои обязательства", - сообщила замгоссекретаря.

Конфликт в Донбассе и мирные договоренности

Между тем Россия неоднократно подчеркивала, что не является стороной внутриукраинского конфликта и последовательно выступает за полное и неукоснительное выполнение минских договоренностей, которые она подписывала как посредник в процессе мирного урегулирования.

минские соглашения предполагают не только прекращение огня, отвод вооружений, амнистию, восстановление экономических связей, но и проведение глубокой конституционной реформы на Украине, результатом которой должна стать децентрализация власти с учетом особого статуса отдельных районов Донецкой и Луганской областей. Однако до сих пор утвержденный в феврале 2015 года Комплекс мер по выполнению минских соглашений не реализован. Киев отказывается от воплощения в жизнь политической части договоренностей.

Россия на высшем уровне неоднократно выражала приверженность минским соглашениям 2015 года, которые считает безальтернативной основой урегулирования внутреннего конфликта на Украине.