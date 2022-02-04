В Бундестаге заявили, что требования Киева в адрес ФРГ "становятся все более истеричными"

БЕРЛИН, 4 февраля. /ТАСС/. Требования Киева по отношению к Германии, в частности настойчивые призывы Украины отказаться от "Северного потока - 2" и поставлять ей оружие, становятся все более истеричными. Такое мнение выразил в пятницу корреспонденту ТАСС депутат Бундестага, член парламентского комитета по защите климата и энергетики от фракции "Альтернатива для Германии" Штеффен Котре.

"Содержание и тон требований украинской стороны, к сожалению, становятся все более истеричными. Буквально недавно посол Украины в ФРГ провел совершенно несоразмерные исторические параллели", - указал Котре. "Мы должны снова вернуться к спокойному и деловому диалогу. Украину нельзя больше поддерживать в одностороннем порядке, если она не выполняет свою часть минских договоренностей", - считает депутат. Он призвал учитывать взаимные интересы.

"Поставки вооружений Украине были бы фатальным политическим сигналом. Они лишь еще больше обострили бы ситуацию", - сказал Котре. "К тому же даже с нашим оружием Украина не смогла бы защититься от гипотетического нападения России", - добавил он.

Депутат напомнил, что "Россия не хочет ничего иного, как не допустить дальнейшее распространение НАТО до своих границ". "Это понятно с геополитической точки зрения и легко принять. Соответствующее расширение НАТО для россиян, очевидно, полностью неприемлемо", - заметил он.

В последнее время в странах Запада, а также в Киеве звучат утверждения о возможном вторжении России на украинскую территорию. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Он подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозу. При этом Песков не исключил вероятность провокаций для оправдания таких заявлений и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.

Власти Германии выступают против предоставления Украине летального оружия, это неоднократно подчеркивали и канцлер Олаф Шольц, и глава МИД Анналена Бербок. В то же время Берлин находится под сильнейшим давлением партнеров по ЕС, прежде всего Польши и стран Балтии, и США, которые требуют от правительства ФРГ "ясных сигналов" в направлении Москвы. Некоторые представители Украины и вовсе обвинили Германию в "предательстве друзей".