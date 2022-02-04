Парламент Турции принял закон, предусматривающий военное сотрудничество с Азербайджаном

АНКАРА, 4 февраля. /ТАСС/. Турецкий парламент принял закон, предусматривающий возможность взаимодействия Анкары и Баку в военной сфере. Об этом сообщило в ночь на пятницу Anadolu.

За документ, содержащий так называемую Шушинскую декларацию о союзнических отношениях двух государств, проголосовали 266 парламентариев. Против выступили 11.

1 февраля парламент Азербайджана утвердил эту декларацию. Документ был подписан 15 июня прошлого года президентами Азербайджана и Турции Ильхамом Алиевым и Тайипом Эрдоганом в городе Шуша в Карабахе.

Декларация предусматривает оказание Баку и Анкарой взаимной помощи "в соответствии с Уставом ООН в случае возникновения угроз или агрессии со стороны третьего государства или государств против независимости, суверенитета, территориальной целостности, неприкосновенности или безопасности международно признанных границ" одной из сторон. "После определения путем безотлагательных обсуждений объема и формы данной помощи будет принято решение об обеспечении оборонных нужд для принятия совместных мер и организована координированная деятельность силовых и управленческих структур вооруженных сил", - говорится в декларации.

Один из пунктов документа предусматривает, что Азербайджан и Турция продолжат совместные усилия по модернизации своих вооруженных сил в соответствии с современными требованиями. Это предполагает обмен личным составом и проведение совместных учений. При этом в документе оговорено, что военно-политическое сотрудничество двух стран не направлено против третьих государств.