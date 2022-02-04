В ЛНР назвали блокировку Луганскинформцентра в YouTube зачисткой информационного поля

ЛУГАНСК, 4 февраля. /ТАСС/. Видеохостинг YouTube, который заблокировал аккаунт агентства Луганскинформцентр (ЛИЦ), таким образом ведет зачистку информационного поля от правдивой информации о Донбассе. Об этом в пятницу заявил представитель Луганской народной республики (ЛНР) в политической подгруппе контактной группы Родион Мирошник.

"YouTube ведет зачистку информационного поля от источников правдивой информации о ситуации в Донбассе. <...> Не исключаю, что этот шаг совершен в преддверии новых провокаций в отношении народа Донбасса, о подготовке которых и сообщал ЛИЦ на своем канале в YouTube", - говорится в заявлении Мирошника, размещенном в его Telegram-канале.

Он добавил, что зрителей по всему миру стремятся лишить правдивой информации с места событий в Донбассе, подменив ее украинскими фейками и заявлениями американских спикеров. "В условиях тотального оболванивания западными СМИ зрителей по всему миру YouTube пошел на преступление против свободы слова - на введение цензуры в отношении СМИ, распространяющих правду о войне в Донбассе, провокациях Украины и действиях иностранных наемников на нашей земле", - написал Мирошник.

Ранее в пятницу главный редактор ЛИЦ Сергей Мешковой сообщил, что ночью YouTube без объяснения заблокировал канал агентства. В настоящий момент при попытке зайти на аккаунт ЛИЦ в YouTube появляется пустая страница с надписью, что он заблокирован за нарушение правил сообщества. Аналогичное уведомление появляется и при заходе на аккаунты пресс-службы управления Народной милиции и Гостелерадиокомпании ЛНР.

В то же время министр информации Донецкой народной республики (ДНР) Игорь Антипов сообщил о блокировке каналов Министерства информации и Управления Народной милиции ДНР. При попытке открыть их страницы также появляется сообщение хостинга о блокировке.