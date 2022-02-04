Сторонники Саакашвили собрались у здания суда, где пройдет слушание по его делу

ТБИЛИСИ, 4 февраля. /ТАСС/. Члены оппозиционной партии "Единое национальное движение" и их сторонники в пятницу собрались у здания Тбилисского городского суда, где должен начать процесс над экс-президентом Грузии Михаилом Саакашвили по делу о незаконном пересечении границы. Кадры с митинга в прямом эфире передает грузинский телеканала Mtavari Arxi.

"Михаил Саакашвили является человеком, который вместе со своей командой провел очень важные реформы, создал новое грузинское государство. Он является в том числе и тем человеком, который знает, чего ему не удалось сделать. У него есть очень много контактов и возможностей, чтобы внести свой вклад в развитие страны. Представьте, такой человек находится в плену у "Грузинской мечты" (правящая партия Грузии - прим. ТАСС)", - сказал депутат парламента Грузии от "Национального движения" Акакий Минашвили в беседе с Mtavari Arxi.

Сторонники бывшего президента стали собираться у здания суда с раннего утра. Там же дежурят усиленные наряды полиции. Вход во двор Тбилисского суда ограничен. Туда впускают лишь участников судебного процесса - адвокатов, прокуроров и близких Саакашвили, желающих присутствовать в зале суда. Движение автомобилей частично ограничено и на Аллее Агмашенебели, где находится суд. Саакашвили уже доставлен в здание суда.

Экс-президент Грузии, который в последнее время работал на Украине и имеет украинское гражданство, тайно вернулся на родину перед муниципальными выборами, состоявшимися 2 октября 2021 года. 1 октября он был задержан в Грузии, где против него возбуждены четыре уголовных дела, по двум из которых он заочно приговорен к трем и шести годам лишения свободы. 20 октября Генпрокуратура Грузии предъявила Саакашвили обвинение в связи с незаконным пересечением государственной границы. По версии следствия, бывший лидер вернулся в Грузию, спрятавшись в грузовом контейнере на пароме, который следовал из украинского Черноморска в грузинский порт Поти.

В октябре 2021 года сотрудники МВД также задержали граждан Элгуджу Цомаю, Георгия Нариманидзе, Зураба Цоцорию и Шалву Цоцорию. Им предъявлены обвинения в содействии незаконному пересечению Саакашвили грузинской границы и его поездок по стране. 10 декабря 2021 года следователи Генпрокуратуры заочно предъявили обвинение бывшему заместителю министра внутренних дел республики Георгию Лорткипанидзе, который с Украины помогал Саакашвили добраться до Грузии. Цомая, Нариманидзе и отец и сын Цоцории 20 января были освобождены судом под залог в размере 5 тыс. лари (около $1,7 тыc.).

Саакашвили покинул Грузию в 2013 году, после чего в стране против него возбудили четыре уголовных дела, по двум из них его заочно приговорили к трем и еще шести годам лишения свободы. Дела о жестком разгоне митинга оппозиции 7 ноября 2007 года, разгроме офиса грузинской телекомпании "Имеди" и растрате государственных средств в размере около 9 млн лари (более $2,9 млн) находятся на стадии расследования. 20 октября прошлого года Саакашвили предъявили обвинение в незаконном пересечении границы, по этому делу ему грозит до пяти лет лишения свободы.