Польша начала подготовку к приему 1,7 тыс. американских солдат

ВАРШАВА, 4 февраля. /ТАСС/. Польская армия уже готовится к приему 1,7 тыс. американских солдат, которых Пентагон решил отправить в республику. Соответствующее заявление было размещено в ночь на пятницу в Twitter главы министерства обороны Польши Мариуша Блащака.

"Идет подготовка к приему основных сил бригадной боевой группы 82-й воздушно-десантной дивизии США. В Польше уже находится передовая группа. Всего в рамках переброски прибудут 1 700 солдат. Это четкий сигнал союзнической солидарности в ответ на ситуацию в Украине", - написал Блащак, сопроводив запись фотографиями с кадрами разгрузки самолетов.

Власти США в среду объявили о переброске дополнительных воинских подразделений в Румынию, Польшу и Германию. Как пояснили в Пентагоне, около тысячи американских военных будут направлены в Румынию из Германии, еще около 2 тыс. военнослужащих будут переброшены в Европу из США. Пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби информировал, что они не будут принимать никакого участия в потенциально возможных боевых действиях на Украине, а будут обеспечивать надежную оборону союзников по НАТО.

В последнее время в странах Запада, а также в Киеве звучат заявления о возможном вторжении России на украинскую территорию. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Песков подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозы. При этом он не исключил возможности провокаций, чтобы оправдать такие заявления, и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.