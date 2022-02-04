В ЛНР заявили, что подготовка ВСУ к наступлению в Донбассе перешла в завершающую фазу

ЛУГАНСК, 4 февраля. /ТАСС/. Данные разведки Луганской народной республики (ЛНР) говорят о том, что подготовка Вооруженных сил Украины (ВСУ) к наступлению в Донбассе перешла в завершающую фазу. Об этом сообщил на брифинге в пятницу официальный представитель Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.

"По данным нашей разведки, украинское руководство, подстрекаемое западными кураторами, ведет подготовку к развязыванию агрессии в Донбассе против народных республик. <...> Подготовка ВСУ к наступлению на Донбассе перешла в завершающую фазу", - сказал он.

По его словам, главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный и комиссия Генштаба ВСУ скоро прибудут в Донбасс для оценки готовности войск к наступлению.

"По линии агентурной разведки Народной милиции стало известно, что в расположение оперативно-тактической группировки "Север" в ближайшее время прибудет комиссия украинского Генерального штаба [ВСУ] во главе с главнокомандующим генералом Залужным. Целью работы является оценка боевой готовности воинских частей ОТГ Север" к ведению наступательный действий", - заявил Филипоненко.

Кроме того, большую часть полученных Украиной из США и Британии противотанковых ракетных комплексов (ПТРК) Javelin, TOW и NLAW доставили к линии соприкосновения в Донбассе.

"По нашим данным, большая часть ранее полученных от США и Великобритании противотанковых ракетных комплексов Javelin, TOW и NLAW уже доставлены на позиции в непосредственной близости от линии соприкосновения. Командование ВС Украины оперативно передислоцирует в зону так называемой операции объединенных сил личный состав, прошедший обучение применению данных противотанковых ракетных комплексов иностранного производства", - сказал официальный представитель Народной милиции ЛНР.