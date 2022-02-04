Одна из стран ЕС заблокировала вступление Украины в Киберцентр НАТО

КИЕВ, 4 февраля. /ТАСС/. Один из членов Европейского союза выступил против вступления Украины в Центр НАТО по сотрудничеству в сфере кибербезопасности (Киберцентр НАТО), заблокировав эту возможность. Об этом сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов в эфире телеканала 1+1.

"Есть такая институция, которая называется Кибер-НАТО. И мы летом прошлого года подали туда соответствующие документы, прошли все соответствующие проверки. И там так же, как в НАТО, консенсусом принимаются решения. Так вот, одна из европейских стран нам отказала в нашем участии в этой уважаемой институции", - признал он.

Данилов расценивает такой шаг со стороны члена ЕС как неискреннее партнерство. "Это страна Евросоюза, это наши соседи. Они нам отказали. <...> Так это партнеры в кавычках или это партнеры, которые, как говорят, искренние?" - отметил секретарь ведомства.

В ночь на 14 января была совершена кибератака на ряд украинских правительственных сайтов, в том числе были атакованы сайты МИД и Минобразования. Временно был недоступен также сайт госуслуг "Дия", после чего Служба безопасности Украины (СБУ) сообщила, что расследует масштабную хакерскую атаку. В СБУ утверждали, что на главных страницах взломанных сайтов хакеры разместили сообщения провокационного характера, при этом содержание сайтов изменено не было, а утечки персональных данных не произошло. Позднее президент Украины Владимир Зеленский выступил с утверждением, что украинские специалисты доложили ему о "большой вероятности" того, что масштабная хакерская атака на ряд правительственных сайтов осуществлялась из России. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью американскому телеканалу CNN сообщил, что Россия никакого отношения к хакерским атакам на украинские правительственные сайты не имеет.