Си Цзиньпин: переговоры России и Китая придадут новый импульс двусторонним отношениям

ПЕКИН, 4 февраля. /ТАСС/. Российско-китайские переговоры придадут новый импульс отношениям Москвы и Пекина. Об этом заявил в пятницу председатель КНР Си Цзиньпин перед началом встречи с президентом РФ Владимиром Путиным.

"В нашей стране это большой добрый знак, день открытия Олимпиады - это день начала весны, тем более сегодня мы с вами встречаемся", - сказал он. "Уверен, что наша весенняя встреча придаст еще больше энергии и бодрости нашим отношениям", - подчеркнул Си Цзиньпин.

По его словам, Россия и Китай остаются привержены устойчивому развитию двусторонних отношений, несмотря на множество вызовов и кризисов, с которыми сталкивается мировое сообщество.

"Мир вступил в новый период потрясений и перемен. Человечество сталкивается со множеством вызовов и кризисов. На этом фоне наши страны остаются привержены первоначальной цели, прилагая неустанные усилия к устойчивому развитию двусторонних отношений", - сказал он.

По словам председателя КНР, Пекин и Москва оказывают решительную поддержку друг другу в защите основополагающих интересов. Как он уточнил, политическое и стратегическое доверие между Китаем и Россией постоянно крепнет. Си Цзиньпин также добавил, что проведение зимних Олимпийских игр в китайской столице - "тема, касающаяся всего человечества".

"Стороны решительно поддерживают усилия по защите своих коренных интересов. Все крепнет политическое и стратегическое взаимодоверие", - указал Си Цзиньпин.

"В последнее время ускоренными темпами в мире распространяется коронавирус, - отметил Си Цзиньпин <...> Уверен, что наша встреча придаст еще больше энергии и бодрости китайско-российским отношениям".

Переговоры президента РФ Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина проходят в Пекине, куда ранее в пятницу прибыл российский лидер. Это первый визит президента РФ в Китай с начала пандемии коронавируса.