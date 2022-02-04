{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

Путин и Си Цзиньпин подписали совместное заявление о международных отношениях

© Евгений Биятов/POOL/ТАСС

ПЕКИН, 4 февраля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин и лидер КНР Си Цзиньпином подписали совместное заявление о международных отношениях, вступающих в новую эпоху, и глобальном устойчивом развитии.

В документе говорится, что РФ и Китай всерьез обеспокоены созданием США, Великобританией и Австралией объединения AUKUS.

РФ и КНР выступают против политизации проблемы происхождения новой коронавирусной инфекции, этот вопрос лежит в научной плоскости. 

Ядерные державы должны отказаться от менталитета холодной войны и снижать роль ядерного оружия в политике. 

РФ и Китай призывают США отказаться от планов размещения ракет средней и меньшей дальности наземного базирования в АТР и Европе.

 

Теги
Путин, Владимир ВладимировичАвстралияСШАВеликобританияРоссияКитайСи Цзиньпин
Си Цзиньпин: переговоры России и Китая придадут новый импульс двусторонним отношениям
Москва и Пекин остаются привержены устойчивому развитию двусторонних отношений, несмотря на множество вызовов и кризисов, с которыми сталкивается мировое сообщество, отметил лидер КНР
Читать полностью