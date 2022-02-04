Путин и Си Цзиньпин подписали совместное заявление о международных отношениях

ПЕКИН, 4 февраля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин и лидер КНР Си Цзиньпином подписали совместное заявление о международных отношениях, вступающих в новую эпоху, и глобальном устойчивом развитии.

В документе говорится, что РФ и Китай всерьез обеспокоены созданием США, Великобританией и Австралией объединения AUKUS.

РФ и КНР выступают против политизации проблемы происхождения новой коронавирусной инфекции, этот вопрос лежит в научной плоскости.

Ядерные державы должны отказаться от менталитета холодной войны и снижать роль ядерного оружия в политике.

РФ и Китай призывают США отказаться от планов размещения ракет средней и меньшей дальности наземного базирования в АТР и Европе.