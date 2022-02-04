Заболевший ковидом глава офиса Зеленского готовится к встрече советников "четверки"

КИЕВ, 4 февраля. /ТАСС/. Глава офиса президента Украины Андрей Ермак, который днем ранее сообщил о получении положительного ПЦР-теста на коронавирус, продолжает подготовку к встрече советников лидеров "нормандского формата" (Германия, Россия, Украина, Франция). Об этом сообщил в пятницу министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"Несмотря на болезнь, Ермак остается на связи и находится полностью в рабочем процессе. Вчера под его председательством состоялось онлайн совещание с целью подготовки встречи советников "нормандского формата", поэтому он ни в коем случае не приостановил работу", - сказал министр на брифинге. Кулеба отметил, что в случае продолжения болезни Ермака к моменту командировки, будут приниматься соответствующие решения в зависимости от ситуации. "Безусловно, идеальный сценарий - это чтобы встреча состоялась физически, лично, потому что при всем уважении и симпатии к современным технологиям ничто не заменит личную встречу", - добавил Кулеба.