Си Цзиньпин: РФ и Китай активно участвуют в реформировании системы глобального управления

ПЕКИН, 4 февраля. /ТАСС/. Российская Федерация и Китайская народная республика активно развивают двусторонние отношения и участвуют в реформировании системы глобального управления. Об этом заявил председатель КНР Си Цзиньпин на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

"Наши страны активно участвуют в реформировании системы глобального управления", - сказал Си Цзиньпин. Он отметил, что, несмотря на пандемию коронавирусной инфекции, "страны остаются приверженными первоначальной цели: прилагая неустанные усилия к устойчивому развитию отношений, стороны решительно поддерживают усилия по защите своих коренных интересов". "Все крепнет - политическое и стратегическое взаимодоверие", - добавил председатель КНР.

Лидер Китая также выразил уверенность, что встреча с президентом России "придаст отношениям еще больше энергии и бодрости".

"Мы будем так двигаться, мы будем дальше вместе с вами прилагать усилия вместе наметить план для развития китайско-российских отношений в новый исторический период, будем стремиться трансформировать взаимодоверие между нашими странами в практическое сотрудничество на благо двух народов", - указал Си Цзиньпин.

Объединение усилий

Китайские власти готовы объединить усилия с высшим руководством России для реализации взаимовыгодных прагматических проектов.

"Мы продолжим сообща содействовать укреплению доверия между нашими странами, будем способствовать укреплению прагматического сотрудничества на благо наших стран и их народов", - сообщил он на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным, которая состоялась в государственной резиденции "Дяоюйтай". По словам председателя КНР, Пекин готов вместе с Москвой прорабатывать новые детали дорожной карты для успешного развития китайско-российских отношений на новом историческом этапе.

Си Цзиньпин напомнил, что в прошлом году товарооборот между Китаем и Россией превысил отметку в $140 млрд. "Таким образом, наши страны поставили новый исторический рекорд", - отметил он.

"Мы активно участвуем в реформировании системы глобального управления, совместными усилиями содействуем укреплению подлинных принципов многостороннего взаимодействия, отстаиваем настоящие демократические ценности", - добавил китайский лидер. По его словам, Китай и РФ - "надежная опора", способствующая укреплению международной солидарности и преодолению глобальных кризисов, защите равноправных отношений.