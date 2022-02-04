В ФРГ считают, что обучение военных Украины могло бы стать вкладом в плане военной помощи

РИМ, 4 февраля. /ТАСС/. Министр финансов ФРГ Кристиан Линднер считает, что обучение украинских военных могло бы стать вкладом Берлина в плане военной помощи этой стране. Такое мнение он выразил в опубликованном в пятницу интервью итальянской газете la Repubblica.

"Мы все еще прорабатываем позицию. И нам крайне необходимо поторопиться. И я считаю абсолютно правильным, если бы Бундесвер смог обучать офицеров и личный состав украинской армии в Германии. Это могло бы стать нашим вкладом с точки зрения военной помощи, - сказал глава финансового ведомства ФРГ. - Это форма сотрудничества, которую мы используем с десятками стран мира".

Власти Германии выступают против предоставления Украине летального оружия, это неоднократно подчеркивали и канцлер Олаф Шольц, и глава МИД Анналена Бербок. В то же время Берлин находится под сильнейшим давлением партнеров по ЕС, прежде всего Польши и стран Балтии, и США, которые требуют от правительства ФРГ "ясных сигналов" в направлении Москвы. Некоторые представители Украины и вовсе обвинили Германию в "предательстве друзей".

Ранее министр обороны ФРГ Кристине Ламбрехт объявила, что Германия предоставит Украине 5 тыс. военных касок.

В последнее время в странах Запада, а также в Киеве звучат утверждения о возможном вторжении России на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Он подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозу. При этом Песков не исключил вероятность провокаций для оправдания таких заявлений и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.