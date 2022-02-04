СМИ: Шольц посетит Киев 14 февраля перед визитом в Москву

БЕРЛИН, 4 февраля. /ТАСС/. Канцлер Германии Олаф Шольц посетит Киев 14 февраля непосредственно перед запланированным уже 15 февраля визитом в Москву. Об этом сообщила в пятницу газета Handelsblatt со ссылкой на источники.

Официального подтверждения со стороны кабмина ФРГ пока нет.

"Канцлер намерен развеять впечатление, что он во время [украинского] кризиса пропал", - пишет газета.

Оппозиция в ФРГ обвиняет Шольца в том, что он предпринимает слишком мало усилий для урегулирования конфликта на Украине и разрядки напряженности в отношениях России и Запада.