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СМИ: Шольц посетит Киев 14 февраля перед визитом в Москву

Как написала газета Handelsblatt, канцлер нФРГ намерен "развеять впечатление", что он во время украинского кризиса пропал

БЕРЛИН, 4 февраля. /ТАСС/. Канцлер Германии Олаф Шольц посетит Киев 14 февраля непосредственно перед запланированным уже 15 февраля визитом в Москву. Об этом сообщила в пятницу газета Handelsblatt со ссылкой на источники.

Официального подтверждения со стороны кабмина ФРГ пока нет.

"Канцлер намерен развеять впечатление, что он во время [украинского] кризиса пропал", - пишет газета.

Оппозиция в ФРГ обвиняет Шольца в том, что он предпринимает слишком мало усилий для урегулирования конфликта на Украине и разрядки напряженности в отношениях России и Запада.

Теги
УкраинаГерманияРоссияШольц, Олаф
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