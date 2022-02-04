Кулеба заявил, что на Украине сохраняются риски безопасности

КИЕВ, 4 февраля. /ТАСС/. Украина ощущает высокий риск в плане безопасности, однако контролирует ситуацию. Об этом заявил на брифинге в пятницу министр иностранных дел страны Дмитрий Кулеба.

"Ситуацию удается удерживать стабильной и контролируемой, несмотря на высокие риски", - отметил он.

По его версии, Россия прибегла в отношении Украины к "стратегии запугивания", но не справилась со своей задачей. "Стратегия запугивания со стороны Москвы не действует, этот раунд Россия проиграла", - утверждал Кулеба.

В последнее время в западных странах, а также в Киеве звучат утверждения о возможном вторжении России на украинскую территорию. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Он подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозу.