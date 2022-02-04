Народная милиция ЛНР сообщила о блокировке ее страницы в Facebook

ЛУГАНСК, 4 февраля. /ТАСС/. Народная милиция Луганской народной республики (ЛНР) сообщила в пятницу о блокировке ее страницы в социальной сети Facebook после того, как была заблокирована ее учетная запись на видеохостинге YouTube.

"Пресс-служба Народной милиции сообщает о блокировке канала на YouTube администрацией сервиса, - сообщает оборонное ведомство ЛНР в своем Telegram-канале. "Кроме того, заблокирована страница Народной милиции ЛНР в социальной сети Facebook", - передает пресс-служба.

Народная милиция ЛНР сообщает, что она подготовила альтернативные площадки для размещения видеоматериалов на российском видеохостинге и международном видеохостинге, основанном на независимой блокчейн-модели. Пресс-служба не уточняет названия альтернативных площадок, на которых она будет размещать свои видеоматериалы.