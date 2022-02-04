Прокуратура Грузии возбудила уголовное дело против депутата из партии Саакашвили за драку

ТБИЛИСИ, 4 февраля. /ТАСС/. Генпрокуратура Грузии возбудила уголовное дело против депутата парламента от оппозиционной партии "Единое национальное движение" Давида Киркитадзе за драку, которая произошла в октябре 2021 года у офиса партии в городе Рустави. Об этом в пятницу сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры.

В прокуратуре утверждают, что в октябре у офиса "Национального движения" группа людей проводила митинг, опротестовывая политику оппозиционной партии, а также участие депутата Киркитадзе в муниципальных выборах. Митинг перерос в потасовку, позже в СМИ распространились кадры, на которых видно, как Киркитадзе ногой бьет одного из участников потасовки. "Прокуратура в законные сроки обратится в Руставский городской суд для избрания залога в качестве меры пресечения для депутата [Давида Киркитадзе]", - приводит пресс-служба слова прокурора Хатии Гогричиани.

Сам депутат считает, что возбуждение против него уголовного дела связано с тем, что 31 января главой городского собрания Рустави был избран представитель оппозиции, а не правящей партии "Грузинская мечта - Демократическая Грузия". "Грузинская мечта" потеряла в Рустави власть, горсобрание и большинство представляем мы, оппозиция. Мы начинаем делать конкретные дела для руставцев. Я ждал их (властей - прим. ТАСС) ответа. <...> "Грузинская мечта" не изменяет своей морали. Она полностью прикрывается силовыми ведомствами", - сказал он в пятницу журналистам.

Помимо Киркитадзе, который в годы президентства Михаила Саакашвили был губернатором края Квемо Картли, уголовное дело возбуждено против еще троих участников драки. Всем фигурантам предъявлены обвинения по статье "Насилие, совершенное группой лиц в отношении двух или более лиц" УК Грузии, что карается лишением свободы до двух лет.