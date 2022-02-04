Глава СДПГ заявил, что положительная повестка в отношениях с РФ "отложена в долгий ящик"

БЕРЛИН, 4 февраля. /ТАСС/. Сопредседатель Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Ларс Клингбайль выступил за пересмотр принципов "восточной" политики в духе Вилли Брандта (занимал пост канцлера ФРГ с 1969 по 1974 год) и высказал мнение, что положительная повестка в отношениях с Россией в настоящее время кажется недостижимой. Об этом он заявил в опубликованном в пятницу интервью агентству Reuters.

"Я задаюсь вопросом, актуальная ли еще культивируемая десятилетиями концепция, основанная на стремлении добиться изменений в стране посредством укрепления переплетений и экономических отношений?" - сказал Клингбайль. Он утверждал, что якобы внутриполитическая ситуация в России в последние годы только ухудшилась. "Положительная повестка в отношениях с Россией, к сожалению, сейчас отложена в долгий ящик", - считает лидер СДПГ. По его мнению, в настоящее время сложно тесно сотрудничать даже по линии кооперация между городами - партнерами, молодежного обмена и защите климата.

"Я твердо убежден в том, что восточная политика может быть только общеевропейской", - заявил он, призвав укреплять суверенитет ЕС. "Актуальны ли еще наши старые убеждения касательно внешней политики?" - задался вопросом председатель СДПГ. Он сообщил, что руководство партии намерено впредь чаще обсуждать внешнеполитические темы и отношения с Россией.

Клингбайль полагает, что в свете ситуации вокруг Украины правильно было бы диверсифицировать пути поставок энергоресурсов, в частности, в большей степени делать ставку на сжиженный природный газ. "Мы нуждаемся в газе в переходный период. Хорошо, что канцлер Олаф Шольц так ясно поддержал строительство терминалов по приему СПГ. Это также ясный сигнал России о необходимости снизить зависимость [в сфере энергетики]", - считает он.

Сопредседатель социал-демократов снова возложил на Россию ответственность за кризис вокруг Украину и утверждал, что "в вопросе возможных санкций обсуждается действительно все". Одновременно он выступил за продолжение диалога с Москвой и против поставок ФРГ оружия Украине. "Переговоры - это важнейшее средство для предотвращения войны. Поставки вооружений таковым не являются", - сказал Клингбайль.

Перемены через сближение

ФРГ начала предпринимать попытки сближения с ГДР, Советским Союзом, а также со странами Восточной Европы после прихода к власти Вилли Брандта. Именно при нем состоялась первая встреча руководства ФРГ и ГДР, был подписан Московский договор о признании послевоенных границ в Европе. Данные шаги, осуществлявшиеся под лозунгом "перемены через сближение", получили название "новая восточная политика".

В последнее время в странах Запада, а также в Киеве звучат утверждения о возможном вторжении России на украинскую территорию. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Он подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозу. При этом Песков не исключил вероятность провокаций для оправдания таких заявлений и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.