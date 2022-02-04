РФ и Китай выступили против политизации вопроса о происхождении коронавируса

МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Россия и Китай выступили против политизации вопроса о происхождении коронавирусной инфекции, указав на то, что данный вопрос лежит в научной плоскости. Такая позиция отражена в принятом в пятницу совместном заявлении двух стран, текст которого опубликован на сайте Кремля.

"Стороны подчеркивают, что проблема происхождения новой коронавирусной инфекции лежит в научной плоскости", - отмечается в документе.

В заявлении указывается, что исследования по данной теме должны опираться на глобальные знания, а для этого необходимо наладить сотрудничество между учеными всего мира. "Стороны выступают против политизации этой проблематики", - подчеркивается в документе.

Согласно тексту, российская сторона приветствует совместную работу Китая и ВОЗ по установлению источника возникновения новой коронавирусной инфекции и поддерживает подготовленный ими совместный доклад по этому вопросу. "Стороны призывают международное сообщество вместе отстаивать серьезный научный подход в ходе исследований происхождения коронавируса", - говорится в заявлении.

Создание вакцин

Россия и Китай намерены и далее усиливать кооперацию для создания вакцин и лекарств от ковида. Отмечается, что главы государств положительно оценивают эффективное взаимодействие России и Китая в двустороннем и многостороннем форматах по вопросам борьбы с пандемией, охраны жизни и здоровья населения двух стран и народов мира.

"Стороны продолжат наращивать кооперацию в сфере разработки и производства вакцин против новой коронавирусной инфекции и лекарственных препаратов для ее лечения, углублять сотрудничество в области общественного здравоохранения и современной медицины", - говорится в документе.

Кроме того, РФ и КНР планируют усилить координацию в противоэпидемических мерах для надежной защиты здоровья, безопасности и порядка при контактах между гражданами двух стран.

Россия и Китай дали позитивную оценку работе компетентных органов и регионов двух стран по обеспечению в приграничных районах карантинных мероприятий и стабильного функционирования пограничных пунктов пропуска. "[Стороны] намерены проработать вопрос о создании механизма совместной профилактики и контроля эпидемии в приграничных районах в целях совместного планирования противоэпидемических мер на пограничных пунктах пропуска, обмена информацией и строительства инфраструктуры, повышения эффективности таможенного оформления грузов", - указано в заявлении.