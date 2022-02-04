Reuters: Шольц и Байден обсудят на встрече в Вашингтоне Украину, Китай и будущий саммит G7

БЕРЛИН, 4 февраля. /ТАСС/. Канцлер Германии Олаф Шольц и президент США Джо Байден во время встречи в Вашингтоне, запланированной на 7 февраля, обсудят ситуацию вокруг Украины, Китай, а также подготовку к предстоящему в ФРГ в июне саммиту Группы семи (G7). Об этом в пятницу сообщило агентство Reuters со ссылкой на официального представителя кабмина ФРГ.

По его информации, Германия и США проводят тесные консультации по разработке возможного санкционного списка в отношении России в случае ее якобы возможного вторжения на территорию Украины. По словам представителя правительства ФРГ, стороны также тесно координируются с Францией по данной теме.

Касаясь вопроса о предстоящем визите Шольца в Россию и на Украину, представитель кабмина Германии заявил, что канцлер ФРГ посетит Киев и Москву через неделю после поездки в США 7 февраля.

Ранее газета Süddeutsche Zeitung сообщила, что Шольц нанесет визит в Россию 15 февраля, а до этого посетит Вашингтон и Киев. По информации источников издания, основной целью поездок станет снижение напряженности вокруг Украины. При этом издание Handelsblatt со ссылкой на собственные источники пишет, что глава правительства ФРГ посетит Киев 14 февраля, то есть непосредственно перед запланированным визитом в Москву.

7 февраля в Вашингтоне ожидается встреча канцлера Германии с президентом США. В заявлении Белого дома по этому поводу говорилось, что "лидеры обсудят общую приверженность дипломатии и совместные усилия по сдерживанию дальнейшей российской агрессии в отношении Украины". Как отмечалось в сообщении, стороны также затронут борьбу с пандемией, вопросы изменения климата, содействие экономическому развитию и укрепление международной безопасности на основе демократических ценностей.