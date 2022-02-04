Украина изучит ситуацию с вызовом своего посла в МИД Израиля

КИЕВ, 4 февраля. /ТАСС/. Внешнеполитическое ведомство Украины изучает ситуацию с вызовом своего посла в Израиле Евгения Корнийчука в МИД этой страны. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на брифинге в пятницу.

"Что касается ситуации в Израиле, то мне о ней известно. <...> Мы сейчас изучаем детально отчет посла о том, как разворачивались события в Тель-Авиве и что привело к такой ситуации, и после этого сможем дополнительно это прокомментировать", - отметил министр.

В то же время Кулеба подчеркнул, что все украинские послы со стороны МИД Украины "проинструктированы и настроены на решительную и жесткую защиту национальных интересов Украины".

Таким образом Кулеба прокомментировал информацию СМИ о том, что в МИД Израиля вызвали украинского посла Евгения Корнийчука. По данным газеты The Jerusalem Post, вызов связан с обвинениями украинского дипломата в адрес министра иностранных дел Израиля Яира Лапида относительно его якобы пророссийской риторики. По данным СМИ, Корнийчук на своей странице в Facebook подверг критике слова Лапида, что он не предвидит в ближайшее время "насильственного конфликта" между Украиной и Россией. Киев же неизменно заявляет, что между Россией и Украиной уже давно идет война.