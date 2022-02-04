В ДНР заявили, что действия Youtube могут быть связаны с подготовкой Киевом наступления

ДОНЕЦК, 4 февраля. /ТАСС/. Американский видеохостинг Youtube мог заблокировать медиа-ресурсы Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) по запросу властей Украины, что может свидетельствовать о подготовке Киевом наступления в Донбассе. Такое мнение высказал в пятницу Донецкому агентству новостей (ДАН) депутат Народного совета (парламента) ДНР, председатель комитета по внешней политике, международным связям, информационной политике и информационным технологиям Владислав Бердичевский.

"Считаю, что это зачистка информационного поля", - прокомментировал он блокировку и удаление медиа-ресурсов республик Донбасса в Youtube. "Удалили каналы по запросу Совета национальной безопасности (СНБО) Украины, поэтому вполне вероятно, что это часть какой-то стратегии. Удалены из-за каких-то событий, которые нельзя будет освещать", - считает Бердический.

Он провел параллели между нынешними событиями вокруг Донбасса и подготовкой грузинской агрессии против Южной Осетии в 2008 году. "Вспомните, когда [бывший президент Грузии Михаил] Саакашвили напал на Цхинвал, практически три дня ни один канал не передавал информацию о том, что там происходило, а там происходил геноцид, обстрел жилых домов. Я опасаюсь, что все идет к наступлению", - сказал Владислав Бердичевский.

Ранее сообщалось, что YouTube в ночь на пятницу без объяснения причин удалил канал агентства Луганскинформцентр (ЛИЦ). Также были заблокированы учетные записи Государственной телерадиокомпании ЛНР и пресс-службы управления Народной милиции ЛНР в YouTube. Видеохостинг YouTube также заблокировал каналы Министерства информации и управления Народной милиции Донецкой народной республики (ДНР). Народная милиция ЛНР также сообщила в пятницу о блокировке ее страницы в социальной сети Facebook.

Кроме того, два оппозиционных украинских телеканала "Первый независимый" и UkrLive, на которые ранее указом главы государства наложили санкции, были удалены из видеохостинга YouTube в ночь на пятницу.