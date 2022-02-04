Эрдоган заявил, что придает важное значение переговорам с Путиным по Украине

АНКАРА, 4 февраля. /ТАСС/. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что придает большое значение предстоящим контактам с российским лидером Владимиром Путиным и переговорам по Украине, поскольку за этой темой следит весь мир.

"Как мы провели нашу встречу между делегациями на Украине, мы также должны провести и заседания совета сотрудничества высшего уровня, а также у нас будет двустороння встреча с господином Путиным, чтобы решить эту проблему между Россией и Украиной, появится возможность сделать это, - приводит в пятницу его заявление в беседе с турецкими журналистами на борту самолета после визита в Киев телеканал CNN TÜRK. - Потому что у нас сейчас серьезные двусторонние отношения с Россией. Шаги, которые необходимо предпринять, также важны. Поэтому я придаю большое значение встрече с господином Путиным, потому что глаза всего мира сейчас здесь. Многие задаются вопросом: "Куда приведет эта беда между Россией и Украиной?".

Эрдоган заявил, что рассчитывает на участие Анкары в урегулировании ситуации между Россией и Украиной после встречи с Путиным.

"Мы надеемся, что после нашей встречи с господином Путиным, если нам будет отведена роль посредника, мы примем участие в этой работе, и надеюсь, постараемся внести свой вклад. Тем временем [президент Азербайджана] Ильхам Алиев посетил Украину, это же сделал и [премьер-министр Великобритании] Борис Джонсон. Мы хотим скомпилировать эти визиты позже и сделать соответствующий шаг", - сказал он.

Эрдоган считает, что страны Запада до сих пор ничего не сделали для снижения напряженности между Россией и Украиной.

"На этот раз я должен сказать это очень ясно. Если обратить внимание на этот процесс (напряженность между РФ и Украиной - прим. ТАСС), то, к сожалению, Запад до сих пор ничего не сделал для решения этого вопроса. <…> Я придаю большое значение встрече с господином [президентом России Владимиром] Путиным по этому вопросу, потому что на встрече с [президентом Украины Владимиром] Зеленским я увидел, что у нас уже есть договоренность по этим вопросам. На данный момент в Европе есть серьезная проблема в плане решения этого вопроса", - сказал он.

"Раньше была [экс-канцлер ФРГ Ангела] Меркель, у нее действительно мог быть ключ к решению [этой проблемы]. Но такого лидера на данный момент не осталось. Если посмотреть на ситуацию в США, то [президент Джо] Байден пока не смог продемонстрировать позитивный подход к этому процессу. На встречах министров иностранных дел (главы МИД РФ Сергея Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена - прим. ТАСС) пока не зафиксировано никакого продвижения к результату. Мы это ясно видим", - добавил Эрдоган.

МИД РФ 17 декабря прошлого года опубликовал российские проекты соглашений о гарантиях безопасности, которые Москва ожидает от Вашингтона и НАТО. Два договора - с США и членами альянса - предполагают среди прочего отказ от расширения НАТО на восток, в том числе отказ от принятия в ее состав Украины, а также введение ограничений на размещение серьезных наступательных вооружений, в частности ядерных. Уже прошли несколько раундов консультаций в различных форматах, однако о каких-либо договоренностях объявлено пока не было.

США и НАТО 26 января передали России письменные ответы на предложения по гарантиям безопасности. Госсекретарь США Энтони Блинкен и генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг перечислили их основные положения. Согласно этим заявлениям, Запад не пошел на принципиальные для России уступки, но обозначил направления для дальнейших переговоров.