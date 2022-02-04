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Эрдоган заявил, что придает важное значение переговорам с Путиным по Украине

Президент Турции считает, что страны Запада до сих пор ничего не сделали для снижения напряженности между Россией и Украиной

АНКАРА, 4 февраля. /ТАСС/. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что придает большое значение предстоящим контактам с российским лидером Владимиром Путиным и переговорам по Украине, поскольку за этой темой следит весь мир.

"Как мы провели нашу встречу между делегациями на Украине, мы также должны провести и заседания совета сотрудничества высшего уровня, а также у нас будет двустороння встреча с господином Путиным, чтобы решить эту проблему между Россией и Украиной, появится возможность сделать это, - приводит в пятницу его заявление в беседе с турецкими журналистами на борту самолета после визита в Киев телеканал CNN TÜRK. - Потому что у нас сейчас серьезные двусторонние отношения с Россией. Шаги, которые необходимо предпринять, также важны. Поэтому я придаю большое значение встрече с господином Путиным, потому что глаза всего мира сейчас здесь. Многие задаются вопросом: "Куда приведет эта беда между Россией и Украиной?".

Эрдоган заявил, что рассчитывает на участие Анкары в урегулировании ситуации между Россией и Украиной после встречи с Путиным.

"Мы надеемся, что после нашей встречи с господином Путиным, если нам будет отведена роль посредника, мы примем участие в этой работе, и надеюсь, постараемся внести свой вклад. Тем временем [президент Азербайджана] Ильхам Алиев посетил Украину, это же сделал и [премьер-министр Великобритании] Борис Джонсон. Мы хотим скомпилировать эти визиты позже и сделать соответствующий шаг", - сказал он.

Эрдоган считает, что страны Запада до сих пор ничего не сделали для снижения напряженности между Россией и Украиной. 

"На этот раз я должен сказать это очень ясно. Если обратить внимание на этот процесс (напряженность между РФ и Украиной - прим. ТАСС), то, к сожалению, Запад до сих пор ничего не сделал для решения этого вопроса. <…> Я придаю большое значение встрече с господином [президентом России Владимиром] Путиным по этому вопросу, потому что на встрече с [президентом Украины Владимиром] Зеленским я увидел, что у нас уже есть договоренность по этим вопросам. На данный момент в Европе есть серьезная проблема в плане решения этого вопроса", - сказал он.

"Раньше была [экс-канцлер ФРГ Ангела] Меркель, у нее действительно мог быть ключ к решению [этой проблемы]. Но такого лидера на данный момент не осталось. Если посмотреть на ситуацию в США, то [президент Джо] Байден пока не смог продемонстрировать позитивный подход к этому процессу. На встречах министров иностранных дел (главы МИД РФ Сергея Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена - прим. ТАСС) пока не зафиксировано никакого продвижения к результату. Мы это ясно видим", - добавил Эрдоган.

МИД РФ 17 декабря прошлого года опубликовал российские проекты соглашений о гарантиях безопасности, которые Москва ожидает от Вашингтона и НАТО. Два договора - с США и членами альянса - предполагают среди прочего отказ от расширения НАТО на восток, в том числе отказ от принятия в ее состав Украины, а также введение ограничений на размещение серьезных наступательных вооружений, в частности ядерных. Уже прошли несколько раундов консультаций в различных форматах, однако о каких-либо договоренностях объявлено пока не было.

США и НАТО 26 января передали России письменные ответы на предложения по гарантиям безопасности. Госсекретарь США Энтони Блинкен и генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг перечислили их основные положения. Согласно этим заявлениям, Запад не пошел на принципиальные для России уступки, но обозначил направления для дальнейших переговоров.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичУкраинаТурцияРоссияЭрдоган, Реджеп Тайип
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