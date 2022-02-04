Пресс-секретарь Зеленского подтвердил визит Макрона на Украину 8 февраля

КИЕВ, 4 февраля. /ТАСС/. Президент Франции Эмманюэль Макрон прибудет в Киев с визитом 8 февраля. Эту информацию в пятницу подтвердил пресс-секретарь украинского лидера Владимира Зеленского Сергей Никифоров.

"Да, Макрон планирует визит на Украину", - сообщил он агентству "Укринформ", уточнив, что французского президента в Киеве ожидают 8 февраля.

Ранее Agence France-Presse сообщило со ссылкой на Елисейский дворец, что Макрон намерен отправиться в Киев в следующий вторник. По данным агентства, 7 февраля французский лидер посетит с визитом Россию.

В четверг Зеленский сообщил в Twitter. что обсудил с Макроном по телефону активизацию мирного процесса в рамках "нормандского формата" (РФ, ФРГ, Франция, Украина), а также согласовал "дальнейшие совместные шаги по поддержанию устойчивости Украины и усилению финансового и экономического взаимодействия". Незадолго до этого в тот же день состоялся разговор Макрона с президентом РФ Владимиром Путиным. Стороны затронули вопросы, связанные с ситуацией вокруг Украины и с переговорами Москвы с США и НАТО о гарантиях безопасности. За последние несколько дней Макрон уже трижды пообщался по телефону с Путиным и дважды с Зеленским.