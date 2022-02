Кулеба: США уведомили Киев о "подготовке РФ предлога для вторжения" до публикации в СМИ

КИЕВ, 4 февраля. /ТАСС/. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что американская разведка уведомила Киев о том, что Москва якобы планирует сфабриковать видео с украинским нападением в Донбассе в качестве предлога для "вторжения", до публикации этой информации в СМИ.

"США незадолго до публикации информации, на которую вы ссылаетесь, поделились ею с нами, предупредили, что такая информация есть в наличии. Мы ждем больше деталей. Что касается украинской разведки, то этот вопрос надо сейчас направить к ним. Я пока никаких отчетов не видел", - сказал министр на брифинге в пятницу.

В четверг газета The New York Times со ссылками на неких неназванных представителей администрации США сообщила, что Россия якобы готовила сфабрикованную видеозапись с нападением украинских сил на мирных жителей на территории России или республик Донбасса для создания предлога для "вторжения" на Украину. Аналогичная публикация вышла и у газеты The Washington Post.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя эти сообщения, отметил, что материалы о планах "вторжения" России на Украину публикуются в США не в первый раз, но за этим ничего не следовало. Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал эту информацию измышлениями, бредовость которых очевидна любому мало-мальски опытному политологу.