Мининформации ДНР активизирует работу на российском хостинге после блокировки в YouTube

ДОНЕЦК, 4 февраля. /ТАСС/. Министерство информации Донецкой народной республики (ДНР) активизирует работу на российском видеохостинге Rutube после блокировки его учетной записи американским видеохостингом YouTube. Об этом сообщил в пятницу Донецкому агентству новостей (ДАН) министр информации ДНР Игорь Антипов.

"У нас есть канал в Rutube, который мы сегодня восстановим. Ранее мы его запустили, но там были некоторые технические сложности", - приводит ДАН слова министра информации ДНР.

Антипов добавил, что также планируется организовать дополнительные ресурсы, которые позволят получить доступ к необходимой информации, в частности, на популярных в постсоветских странах социальных сетях и мессенджерах: "ВКонтакте", "Одноклассники", Telegram.

Ранее YouTube заблокировал ресурсы ряда информационных каналов и госструктур ДНР и ЛНР. В Донецке считают, что это произошло по запросу Совета национальной безопасности и обороны Украины и что это может быть связано с подготовкой Киевом наступления в Донбассе. Кроме того, из YouTube были удалены аккаунты двух оппозиционных украинских телеканалов "Первый независимый" и "UkrLive", на которые ранее наложили санкции указом президента Украины.