В ДНР назвали отпиской объяснения YouTube по поводу блокировки ресурсов республик Донбасса

Комментируя объяснения американской компании Google, которой принадлежит хостинг YouTube, он заявил Донецкому агентству новостей (ДАН): "Ответ довольно-таки прост, они сильно не напрягают себя, отмечая, что мы "нарушили правила пользования Google". И приводят ссылку на правила Google. Натуральная отписка, и они говорят, что не могут нам помочь (восстановить канал - прим. ДАН), но мы особо на их помощь и не надеялись".

Он добавил, что большинство значимых видеосюжетов с американского видеохостинга сохранены на серверах Мининформации. Через какое-то время контент будет восстановлен, заверил Антипов.

Ранее сообщалось, что YouTube в ночь на пятницу без объяснения причин удалил канал агентства Луганскинформцентр (ЛИЦ). Также были заблокированы учетные записи Государственной телерадиокомпании ЛНР и пресс-службы управления Народной милиции ЛНР в YouTube. Видеохостинг YouTube также заблокировал каналы Министерства информации и управления Народной милиции Донецкой народной республики. Народная милиция ЛНР также сообщила в пятницу о блокировке ее страницы в социальной сети Facebook.

Кроме того, два оппозиционных украинских телеканала "Первый независимый" и "UkrLive", на которые ранее указом главы государства наложили санкции, были удалены из видеохостинга YouTube в ночь на пятницу.