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Кабмин ФРГ подтвердил визиты Шольца 14 февраля в Киев и 15 февраля в Москву

В Москве у канцлера ФРГ запланирована встреча с президентом РФ Владимиром Путиным

БЕРЛИН, 4 февраля. /ТАСС/. Канцлер Германии Олаф Шольц нанесет визит в Россию 15 февраля, за день до этого посетит Киев. Об этом заявил в пятницу на брифинге представитель кабмина ФРГ Вольфганг Бюхнер, подтвердив соответствующую информацию СМИ.

"Канцлер отправится 14 февраля в Киев и 15 февраля в Москву", - сказал он. "Прошу понять, что о деталях я пока не могу сообщить", - добавил Бюхнер. "Я исхожу из того, что наряду с двусторонними отношениями прежде всего будут обсуждаться международные темы, включая вопросы безопасности", - сказал он. По словам Бюхнера, в Москве запланирована встреча Шольца и президента России Владимира Путина.

На вопрос о возможности отмены визита канцлера в Россию в свете ситуации вокруг медиакомпании Deutsche Welle, он отметил: "Я вам только что сообщил , что он поедет, мне нечего добавить".

Оппозиция в ФРГ обвиняет Шольца в том, что он предпринимает слишком мало усилий для урегулирования конфликта на Украине и разрядки напряженности в отношениях России и Запада.

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