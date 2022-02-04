СМИ: Венгрия заблокировала вступление Украины в Киберцентр НАТО

КИЕВ, 4 февраля. /ТАСС/. Страной, которая заблокировала вступление Украины в Центр НАТО по сотрудничеству в сфере кибербезопасности (Киберцентр НАТО), была Венгрия. Об этом сообщило в пятницу украинское издание "Европейская правда" со ссылкой на официальное лицо, участвовавшее в подаче заявки Украины на участие Киберцентр НАТО, штаб-квартира которого находится в Таллине.

Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов в эфире телеканала "1+1" заявил, что одна из стран-членов Европейского союза выступила против вступления Украины в Киберцентр НАТО, тем самым заблокировав ее вступление. Участвовавший в процессе собеседник "Европейской правды" подтвердил "Европейской правде", что речь идет о блокировании вступления Украины именно венгерским правительством.

По словам источника издания, процедура одобрения украинской заявки началась в октябре и, в случае успеха, Украина могла стала участницей Киберцентра НАТО с 1 января 2022 года. Однако Венгрия заявила о блокировании вступления Украины. Правила позволяют государствам НАТО вернуться к рассмотрению заявки Киева, отметил источник, который не исключил, что другие члены Североатлантического альянса могут убедить Будапешт пересмотреть свою позицию.

При этом источник пояснил, что решение о вступлении новых стран-членов принимает Совет Киберцентра НАТО, который собирается два раза в год. Поэтому присоединение Украины к этой структуре, даже если Венгрия снимет свои возражения, может произойти только со второго полугодия 2022 года, считает источник украинского издания.

Украина должна осуществить ряд значительных изменений, если она серьезно думает о евроатлантической интеграции, заявил в конце января в интервью ТАСС глава МИД Венгрии Петер Сийярто в ответ на вопрос, возможно ли вступление Украины в НАТО. Сийярто указал, что в Будапеште не удовлетворены ситуацией с правами этнических венгров на Украине.

В ночь на 14 января была совершена кибератака на ряд украинских правительственных сайтов, в том числе были атакованы сайты МИД и Минобразования. Временно был недоступен также сайт госуслуг "Дия", после чего Служба безопасности Украины (СБУ) сообщила, что расследует масштабную хакерскую атаку. Позднее президент Украины Владимир Зеленский выступил с утверждением, что украинские специалисты доложили ему о "большой вероятности" того, что масштабная хакерская атака на ряд правительственных сайтов осуществлялась из России. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью американскому телеканалу CNN сообщил, что Россия никакого отношения к хакерским атакам на украинские правительственные сайты не имеет.