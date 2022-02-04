В Белоруссии заявили, что продолжают укреплять границу на фоне активности НАТО

МИНСК, 4 февраля. /ТАСС/. Белоруссия развивает свою пограничную инфраструктуру и усиливает охрану границы на фоне наращивания военной группировки сил НАТО у рубежей республики. Об этом в пятницу заявил государственный секретарь белорусского Совета безопасности Александр Вольфович на коллегии Государственного пограничного комитета.

"Органы пограничной службы не только сохраняют эффективность защиты и охраны пограничных рубежей, но и системно работают над всесторонним совершенствованием сфер оперативно-служебной деятельности, - подчеркнул Вольфович, слова которого приводит агентство БелТА. - На высоком уровне поддерживается боевая готовность подразделений, наращивается пограничная инфраструктура, увеличивается войсковая плотность охраны границы".

По его словам, Минск вынужден адекватно реагировать на действия западных стран, нарушающих нормы и принципы международного права. Вольфович указал, что на фоне миграционного кризиса на белорусской границе по-прежнему фиксируются всевозможные провокации, попытки силового выдавливания на белорусскую территорию групп беженцев, попросивших у польских властей убежища. При этом Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев указывало Варшаве на нарушения международных обязательств, однако какой-либо реакции польских властей не последовало, заявил госсекретарь Совбеза.

Вольфович считает, что и нынешний год для госорганов системы обеспечения национальной безопасности будет напряженным, потребуется принятие своевременных мер для нейтрализации рисков и вызовов нацбезопасности. "Можно с полной уверенностью сказать, что система защиты Государственной границы Беларуси от посягательств извне работает четко и слаженно", - отметил он.