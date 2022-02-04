В украинской оппозиции назвали политическим террором удаление с YouTube двух телеканалов

КИЕВ, 4 февраля. /ТАСС/. Украинская партия "Оппозиционная платформа - за жизнь" (ОПЗЖ) назвала подавлением свободы слова и продолжением политического террора блокировку на видеохостинге YouTube оппозиционных телеканалов "Укрлайв" (UkrLive) и "Первый независимый".

"Закрыв каналы UkrLive и "Первый независимый" на YouTube, внешнее управление Украиной продолжает прямой политический террор. <...> Это решение мирового цифрового тирана является очередным шагом по подавлению свободы слова в мире, актом мести за принципиальную позицию этих СМИ по донесению правдивой и объективной информации, в частности по противодействию разжигаемой США антироссийской милитаристской истерии и пещерной русофобии", - говорится в заявлении партии, размещенном в пятницу на ее сайте.

В ОПЗЖ назвали это "сигналом поддержки, переданным США полностью подконтрольному им режиму [президента Украины Владимира] Зеленского", а также "частью политики США по построению цифровой диктатуры и уничтожению свободы личности".

"Блокирование этих двух телеканалов призвано лишить украинских граждан и людей, интересующихся ситуацией на Украине, объективной информации во время осуществления вероятных провокаций, инициируемых Соединенными Штатами и подконтрольными им политическими режимами. Символично, что блокирование UkrLive и "Первого независимого" произошло в годовщину введения президентом Зеленским санкций против телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK", - добавили в партии, отметив, что Вашингтон через компанию Google, которой принадлежит YouTube, помогает украинским властям вести зачистку информационного поля, ограничивая права в первую очередь русскоязычных граждан страны, и расправляться с инакомыслящими.

"Оппозиционная платформа - за жизнь" заявляет о спланированной, ведущейся властями США и слившимися с ними международными корпорациями гибридной войне против нашей политической силы, выступающей против внешнего управления Украиной, против уничтожения свободы слова, подавления инакомыслия, распространения открытой лжи и информационных манипуляций", - говорится в заявлении партии.

Блокировка телеканалов в YouTube

Два оппозиционных украинских телеканала "Первый независимый" и "Укрлайв", на которые ранее указом главы государства наложили санкции, были удалены из видеохостинга YouTube в ночь на пятницу. Как заявил один из акционеров телеканалов и экс-продюсер телеканала "112 Украина" Артем Марчевский, это произошло по указке властей страны, чтобы "закрыть рот неугодным журналистам". В свою очередь "Первый независимый" назвал блокирование аккаунтов актом цензуры со стороны американской компании.

В феврале прошлого года Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины о применении к телеканалам "112 Украина", News One и ZIK и к их владельцу депутату Верховной рады Тарасу Козаку - соратнику главы политсовета ОПЗЖ Виктора Медведчука - санкций сроком на пять лет. После закрытия каналов журналисты создали новый канал - "Первый независимый". Он начал вещание 26 февраля 2021 года. Следуя указанию властей, через час после начала эфира провайдеры отключили спутниковое вещание.

Телеканал "Первый независимый" в конце октября объединился с телеканалом "Укрлайв", имевшим лицензию на спутниковое вещание. 9 ноября Хозяйственный суд Киева удовлетворил иск о незаконности отключения телеканала "Первый независимый" и разрешил возобновить его спутниковое вещание. Однако 28 декабря 2021 года Зеленский подписал указ о санкциях и против "Первого независимого", и "Укрлайв".

В сентябре 2021 года "Первый независимый" перешагнул рубеж в 100 тыс. подписчиков и стал обладателем награды YouTube - "серебряной кнопки". В дальнейшем количество его подписчиков возросло до 180 тыс. У канала "Укрлайв" насчитывалось около 150 тыс. подписчиков.