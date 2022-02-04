Си Цзиньпин: стратегический выбор Китая и России на международной арене непоколебим

ПЕКИН, 4 февраля. /ТАСС/. Стратегическое взаимодействие Китая и России и их выбор по обеспечению равноправия и справедливости на международной арене непоколебимы. Об этом заявил в пятницу председатель КНР Си Цзиньпин на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным в китайской столице.

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"В условиях сложной и крайне изменчивой международной ситуации Китай и Россия решительно и без колебаний углубляют стратегическое взаимодействие, плечом к плечу отстаивают равноправие и справедливость на международной арене, - приводит слова Си Цзиньпина МИД КНР. - Это стратегический выбор, который оказывает глубокое долгосрочное влияние как на обе наши страны, так и на весь мир. Он будет непоколебим, как это было раньше, так и сейчас".

Китайский лидер уточнил, что для обеспечения национальных интересов, защиты суверенитета и безопасности Пекин и Москва должны продолжать поддерживать активные контакты на высшем уровне. "Необходимо принимать совместные меры, чтобы эффективно противостоять внешнему вмешательству и угрозе региональной безопасности", - подчеркнул Си Цзиньпин.

Председатель КНР отметил, что Китай и Россия - великие державы, которым следует тесно взаимодействовать для устранения глобальных проблем, предпринимать совместные усилия для борьбы с пандемией коронавируса и климатическими изменениями с целью противодействия спаду в развитии мировой экономики. Си Цзиньпин указал на необходимость укрепления китайско-российского партнерства благодаря таким многосторонним форматам, как Шанхайская организация сотрудничества и БРИКС.