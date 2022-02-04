Макрон визитами в Москву и Киев намерен внести вклад в деэскалацию ситуации вокруг Украины

ПАРИЖ, 4 февраля. /ТАСС/. Визит президента Франции Эмманюэля Макрона в начале следующей недели в Москву, а затем его поездка в Киев станут продолжением усилий Парижа по деэскалации ситуации вокруг Украины. Об этом заявил в пятницу официальный представитель французского правительства Габриэль Атталь.

"Мы не будем колебаться ни перед какими усилиями, которые необходимы для деэскалации. И именно с этой целью президент республики в начале недели направится в Россию и на Украину", - сказал Атталь, отвечая на вопросы журналистов. "Мы отмечаем серьезные подвижки в последние недели, о чем в том числе свидетельствует очень важная встреча политических советников лидеров нормандского формата (Россия, Германия, Украина, Франция), которая состоялась больше десяти дней назад в Париже", - подчеркнул Атталь. Он отметил, что переговоры "позволили напомнить о важности соблюдения режима прекращения огня, а также об обязательствах по деэскалации".

Встреча политических советников лидеров "нормандского формата" состоялись в Париже 26 января. Российскую делегацию на ней возглавлял заместитель руководителя администрации президента РФ Дмитрий Козак. "После этих воодушевляющих подвижек президент Франции направится в Россию и на Украину на следующей неделе", - подчеркнул представитель французского правительства.

Ранее Agence France-Presse со ссылкой на Елисейский дворец сообщило о том, что президент Франции намерен 7 февраля посетить Россию, а 8 февраля отправиться на Украину.

В четверг по инициативе французской стороны состоялся телефонный разговор президента РФ Владимира Путина с французским коллегой, в ходе которого главы государств обсудили вопросы, связанные с ситуацией вокруг Украины и с переговорами Москвы с США и НАТО о гарантиях безопасности. Лидеры двух стран условились также о дальнейших контактах. До этого Путин и Макрон общались по телефону 28 и 31 января.

Как сообщил позже журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, президенты России и Франции проведут в Москве переговоры 7 февраля.