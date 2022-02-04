СМИ: Киев передал Берлину список вооружений, которые бы хотел получить

БЕРЛИН, 4 февраля. /ТАСС/. Посольство Украины в Берлине направило в МИД ФРГ вербальную ноту с просьбой предоставить оборонительное оружие; в ней конкретно перечисляются вооружения, которые бы хотел получить Киев. Об этом сообщила в пятницу газета Süddeutsche Zeitung со ссылкой на документ, оказавшийся в его распоряжении.

Правительство Украины просит "боевые средства противовоздушной и противоракетной обороны" и "боеприпасы для автоматических пушек калибром 23 и 30 мм". В списке - зенитно-ракетные комплексы средней дальности, переносные ЗРК, антидроновые ружья, электронные системы обнаружения, приборы ночного видения и камеры наблюдения. Кроме того, Киев хочет получить от ФРГ бронированные автомобили, роботизированные системы разминирования и дистанционного управления подрывом снарядов, рации, радары, разведывательные станции, гидролокационные установки, санитарные машины. Причем говорится, что потребности "не исчерпаны" и что список в случае необходимости может быть дополнен.

Канцлер ФРГ Олаф Шольц 14 февраля посетит Киев. Süddeutsche Zeitung приводит слова посла Украины в Берлине Андрея Мельника, который заявил, что "если канцлер прибудет с пустыми руками, то он не сможет рассчитывать на радужный прием".

Власти Германии выступают против предоставления Украине летального оружия, это неоднократно подчеркивали и канцлер Шольц, и глава МИД Анналена Бербок. В то же время Берлин находится под сильнейшим давлением партнеров по ЕС, прежде всего Польши и стран Балтии, и США, которые требуют от правительства ФРГ "ясных сигналов" в направлении Москвы. Некоторые представители Украины и вовсе обвинили Германию в "предательстве друзей". До сих пор в Берлине аргументировали свою позицию, в том числе, тем, что не было конкретных пожеланий со стороны Киева. Как отметила Süddeutsche Zeitung, теперь они официально поступили.

В последнее время в странах Запада, а также в Киеве звучат утверждения о возможном вторжении России на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Он подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозу. При этом Песков не исключил вероятность провокаций для оправдания таких заявлений и предупредил, что попытки силового решения кризиса в Донбассе будут иметь самые серьезные последствия.