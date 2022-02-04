DPA: Германия и США задавали тон при разработке санкций против России

БЕРЛИН, 4 февраля. /ТАСС/. Германия и США играли главные роли при разработке пакета возможных санкций против России на случай обострения ситуации вокруг Украины. Об этом сообщило в пятницу агентство DPA со ссылкой на правительственные круги ФРГ.

"В этом процессе сотрудничество между федеральным правительством и американской администрацией задавало тон, в том числе для взаимодействия между США и Европой в целом", - отметил источник DPA.

Ранее в пятницу председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в совместном интервью газетам Les Echos и Handelsblatt заявила, что ЕС в координации с международными партнерами подготовил широкий пакет экономических и финансовых санкций против России. При этом она не исключила мер против лиц из окружения президента РФ Владимира Путина. По ее словам, пакет возможных ограничений "протягивается от ограничения доступа к иностранному капиталу до контроля над экспортом технологической продукции". Речь идет о поставках комплектующих в сфере высоких технологий, например в области искусственного интеллекта и вооружений, квантовых компьютеров, лазеров и в космонавтике.

В последнее время в странах Запада, а также в Киеве звучат утверждения о возможном вторжении России на украинскую территорию. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Он подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозу. При этом Песков не исключил вероятность провокаций для оправдания таких заявлений и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.