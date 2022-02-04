Польша отправит на Украину минометы и гранатометы

ВАРШАВА, 4 февраля. /ТАСС/. Польша на следующей неделе начнет поставки вооружения на Украину. Об этом заявил в пятницу на брифинге премьер-министр республики Матеуш Моравецкий.

"Мы передаем на Украину оборонительное вооружение. Несколько десятков тысяч артиллерийских снарядов, а также минометы и гранатометы. Уже на следующей неделе пойдет первый транспорт за нашу восточную границу", - сказал он.

Польша в начале текущей недели информировала о готовности передать Украине несколько десятков тысяч артиллерийских снарядов, комплексы ПЗРК Piorun, а также легкие минометы, разведывательные беспилотники и другое вооружение оборонного характера. Как заявили в польском правительстве, Варшава готова начать поставки в максимально короткие сроки.