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Швейцарская компания Swissport, обслуживающая аэропорты, подверглась кибератаке

Газета Blick сообщила, что в связи с кибератакой замедлилась работа ключевых систем в нескольких аэропортах

ТАСС, 4 февраля. Системы швейцарской компании Swissport, занимающейся обслуживанием аэропортов во многих странах мира, пострадали в четверг от атаки так называемого вируса-вымогателя. Об этом в пятницу сообщает газета Blick со ссылкой на представителя компании.

По ее словам, в компании заметили атаку и приняли меры, чтобы минимизировать ущерб. "Тем не менее, пострадали несколько серверов, что привело к тому, что некоторые системы оказались временно недоступны", - заявила представитель Swissport.

Как сообщает Blick, в связи с кибератакой замедлилась работа ключевых систем в нескольких аэропортах. Из-за этого пришлось отложить несколько рейсов, в том числе рейс Москва-Цюрих.

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